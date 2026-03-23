Сладкое не вызывает диабет: эндокринолог развеяла главный миф о болезни

Многие уверены: ешь много конфет — жди диабет.

Волгоградцы, которые любят сладкое, могут выдохнуть. Сахар сам по себе не приводит к диабету. Об этом рассказала врач-эндокринолог Виктория Садовская. Разбираемся, что на самом деле провоцирует болезнь и как уберечься.

Многие уверены: съел много конфет — жди диабет. Это не так. Даже если человек регулярно ест сладкое, болезнь не разовьется, если нет лишнего веса или ожирения, а калории укладываются в норму. Главная проблема — не сахар, а систематическое переедание и набор веса.

Именно лишний вес ломает механизм расщепления глюкозы. В здоровом организме пища распадается на элементы, включая глюкозу, которая идет в клетки. При ожирении этот процесс нарушается: глюкоза задерживается в крови, растет ее уровень — развивается гипергликемия.

Генетика тоже играет роль. Современная медицина пока не умеет влиять на первопричины диабета, ведь большинство из них заложено в генах. Но есть хорошая новость: диабет II типа можно предотвратить.

Что делать волгоградцам для профилактики? Достаточно уделять умеренной физической активности не менее 150 минут в неделю. Прогулки, зарядка, плавание, велосипед — выбирайте то, что по душе. Главное — регулярность.

Виктория Садовская подчеркивает: не стоит бояться сладкого как огня. Страх нужно направить в другое русло — контролировать вес, следить за калориями и двигаться. Эти простые шаги работают надежнее любых запретов на десерты.

