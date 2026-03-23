Гималайский медведь Моган вышел из спячки в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Напомним, что в конце февраля бурые медведи Ляля и Балу вышли из спячки спустя четыре с лишним месяцев сна. Они провели зиму в раздельных берлогах, но проснулись одновременно. Первым на прогулку вышел Балу, а через несколько минут в уличном вольере показалась и Ляля. Сначала хищники принюхивались к воздуху, а затем попробовали снег на вкус и начали чистить шерстку. Их первым лакомством стало яблоко.