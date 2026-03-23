Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония рассматривает поставки нефти из Казахстана, пишут СМИ

ТОКИО, 23 мар — РИА Новости. Япония рассматривает вариант поставок нефти из Казахстана на фоне кризиса на Ближнем Востоке, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники.

Крупная японская компания INPEX с участием государства, которая занимается добычей ресурсов, владеет долями в некоторых проектах в Казахстане и рассматривает вариант по перенаправлению части нефти в Японию.

После начала кризиса на Ближнем Востоке, откуда Япония получает 94% нефти, и блокировки Ормузского пролива возникла необходимость поиска альтернативных источников.

Однако в случае с Казахстаном это займет большее время в связи с тем, что и расстояние также увеличится, а это может сказаться на стоимости поставок.

У INPEX есть доли в добыче нефти и природного газа в Азербайджане и Австралии, компания также рассматривает возможность перенаправления добычи на Японию.

Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта начала выпускать 80 миллионов баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
