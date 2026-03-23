В Пермском крае за неделю закрыли семь ледовых переправ

В Пермском крае из-за аномального потепления закрывают ледовые переправы. На прошлой неделе прекратили работу проложенные по льду рек дороги в Косинском, Пермском и Соликамском округах. О закрытии сообщили местные администрации.
В Соликамском округе 18 марта закрыли ледовые переправы через реку Каму в Тюлькино, Усть-Боровой и Нижнем Складе. Они соединяли населенные пункты округа в зимний период.
В Косинском округе с 21 марта также недоступна для транспорта ледовая переправа через реку Косу в районе поселка Усть-Коса.
В Пермском округе остановили работу двух переправ: через Каму — между Оханском и поселком Юго-Камский, через Сылву — между селом Троица и поселок Ильича. Продолжает работу ледовая переправа через реку Сылва, соединяющая деревню Мостовая и село Насадку. Действует ограничение по грузоподъемности до 3 тонн.
Администрация Чусовского муниципального округа сообщила о закрытии с 24 марта переправы через реку Чусовая в поселке Верхнечусовские Городки. Автомобилистам рекомендуют заранее предусмотреть планируемые маршруты объезда.