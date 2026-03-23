В Пермском крае за неделю закрыли семь ледовых переправ

В Пермском округе остановили работу двух переправ: через Каму — между Оханском и поселком Юго-Камский, через Сылву — между селом Троица и поселок Ильича. Продолжает работу ледовая переправа через реку Сылва, соединяющая деревню Мостовая и село Насадку. Действует ограничение по грузоподъемности до 3 тонн.