Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае за неделю закрыли семь ледовых переправ

Ледовые переправы прекратили работу в четырех округах.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае из-за аномального потепления закрывают ледовые переправы. На прошлой неделе прекратили работу проложенные по льду рек дороги в Косинском, Пермском и Соликамском округах. О закрытии сообщили местные администрации.

В Соликамском округе 18 марта закрыли ледовые переправы через реку Каму в Тюлькино, Усть-Боровой и Нижнем Складе. Они соединяли населенные пункты округа в зимний период.

В Косинском округе с 21 марта также недоступна для транспорта ледовая переправа через реку Косу в районе поселка Усть-Коса.

В Пермском округе остановили работу двух переправ: через Каму — между Оханском и поселком Юго-Камский, через Сылву — между селом Троица и поселок Ильича. Продолжает работу ледовая переправа через реку Сылва, соединяющая деревню Мостовая и село Насадку. Действует ограничение по грузоподъемности до 3 тонн.

Администрация Чусовского муниципального округа сообщила о закрытии с 24 марта переправы через реку Чусовая в поселке Верхнечусовские Городки. Автомобилистам рекомендуют заранее предусмотреть планируемые маршруты объезда.