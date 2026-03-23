Калининградские школьники участвуют в шоу «Суперниндзя. Дети»

14-летние Ованес Бабаян и Матвей Меламуд из Калининграда стали участниками шоу «Суперниндзя. Дети». Выпуск с нашими земляками смотреть можно 5 апреля в 17:00 на СТС, сообщает пресс-служба телеканала.
Ованес Бабаян — участник и победитель соревнований по скалолазанию. Признается, что в школе его не принимали и буллили, а в скалолазании он нашел друзей и поддержку.
Матвей Меламуд в спорте с 4 лет. Занимается спортивной гимнастикой, воркаутом и скалолазанием, играет на саксофоне. Юноша учится в Нахимовском военно-морском училище, говорит, что уверен в себе.
Ребятам предстоит пройти 86-метровую полосу препятствий. Их соперники — 180 юных атлетов из России, Беларуси, Молдовы, Латвии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Туркменистана. Школьники поборются за главное звание «Суперниндзя» и призовой фонд 6 миллионов рублей, который разделит тройка победителей в трех возрастных категориях.