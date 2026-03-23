Пенсионерка из Калининграда лишилась 2,9 млн рублей, а затем стала курьером мошенников, чтобы вернуть их

63-летняя жительница Калининграда попала в криминальную ловушку: сначала сама отдала аферистам почти 3 миллиона рублей, а потом согласилась стать курьером, чтобы помочь им обманывать других пенсионеров. Теперь женщина стала фигурантом уголовного дела.
Как установили оперативники уголовного розыска, пенсионерка перевела мошенникам более 2,9 млн рублей. Вскоре после этого ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции, и предложил вернуть деньги — для этого нужно помочь в поимке других преступников и поработать курьером.
Женщина согласилась. В итоге она забрала у другой пенсионерки, обманутой по схеме «декларирование денежных средств», 600 тысяч рублей и передала их куратору. Теперь 63-летней калининградке инкриминируют мошенничество.
Полиция приняла заявление и от самой пенсионерки — по факту обмана, жертвой которого она стала изначально. Уголовное дело по ст. 159 УК РФ возбуждено по обоим эпизодам.