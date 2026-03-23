Пенсионерка из Калининграда лишилась 2,9 млн рублей, а затем стала курьером мошенников, чтобы вернуть их

63-летняя жительница Калининграда попала в криминальную ловушку: сначала сама отдала аферистам почти 3 миллиона рублей, а потом согласилась стать курьером, чтобы помочь им обманывать других пенсионеров. Теперь женщина стала фигурантом уголовного дела. Как установили оперативники уголовного розыска, пенсионерка перевела мошенникам более 2,9 млн…