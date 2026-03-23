Квартал церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде получил статус ОКН

Комплекс городской застройки в районе улиц Короленко, Славянской, Студеной, Новой в Нижнем Новгороде включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в качестве ОКН регионального значения. Приказ УГООКН Нижегородской области был опубликован сегодня, 23 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.
Речь идет об участке (застройка 2-я половины XIX века — начала XX века), который находится в границах улиц Короленко (от улицы Белинского до улицы Максима Горького), Новой, Славянской (от церкви Трех Святителей до пересечения с улицей Студеной) и Студеной. В него частично включены и дворовые территории домовладений.
Ранее сообщалось, что в реестр ОКН регионального значения вошёл корпус общественных лавок «Скоба».