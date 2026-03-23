18 000 специалистов могут задействовать в Нижегородской области в период паводка

В паводкоопасный период в Нижегородской области могут задействовать свыше 18 тысяч человек и более 4 тысяч единиц техники. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое провел губернатор Глеб Никитин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Прошедшая зима была снежной, а большой объём выпавших осадков предполагает возникновение сложной паводковой обстановки», — сказал Глеб Никитин.
По его словам, сейчас в регионе готовятся к возможным циклическим рискам. Чтобы не допустить гибели людей и минимизировать ущерб, проводятся контрольные и предупредительные мероприятия.
По информации регионального ГУ МЧС, в зоне подтопления в 2026 году могут оказаться 29 муниципалитетов, 18 низководных мостов и 21 участок автодорог. В области уже проверили готовность сил и средств к паводкоопасному периоду. Спланированы эвакуационные мероприятия на случай подтопления, подготовлено 429 единиц автомобильного транспорта и 136 плавательных средств, а также 150 пунктов временного размещения населения.
На заседании Глеб Никитин рекомендовал руководителям регионального МСУ своевременно проинформировать население о половодье, а также провести передислокацию пожарной техники в случае необходимости.
