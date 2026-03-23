Екатеринбург и Нижний Тагил стали чище

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле снизился уровень загрязнения окружающей среды. Об этом заявила начальник центра по мониторингу Уральского УГМС Оксана Банникова.
«В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле снижается уровень загрязнения. Был очень высокий, стал просто высоким», — отметила Банникова на пресс-конференции в ТАСС.
Она добавила, что на территории Свердловской области действуют 16 стационарных пунктов наблюдения за окружающей средой, 84 створа наблюдения за поверхностью вод, 15 пунктов наблюдения за состоянием почв. Также специалисты Уральского гидрометцентра следят за радиационной обстановкой в регионе. По словам Банниковой, высокого загрязнения по радионуклидам не наблюдалось. Обстановка стабильная и спокойная, отметила эксперт.