В селе Каргасок Томской области открыли обновленный кадровый центр

Кадровый центр в селе Каргасок Томской области отремонтировали по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Пространство центра полностью преобразовано в соответствии с едиными федеральными стандартами. Для молодежи там оборудованы комфортные зоны профориентации, где школьники и студенты смогут знакомиться с востребованными профессиями и строить индивидуальные карьерные траектории. Для представителей бизнеса работают современные переговорные комнаты, позволяющие проводить встречи, открытые отборы и собеседования в удобном формате.
«Наш основной посыл при модернизации кадровых центров в регионе — создать новый подход к работе с клиентами. В основе деятельности центров — персональное сопровождение, опытные специалисты помогают соискателям определиться с профессиональным направлением, подбирают вакансии, соответствующие реальным навыкам и запросам, готовят к собеседованиям. Также жителям предлагается бесплатное обучение по наиболее востребованным на рынке труда профессиям», — отметила заместитель губернатора Томской области по социальной политике Светлана Грузных.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.