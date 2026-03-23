Сургутские ученые создали добавку для улучшения текучести топлива в морозы

Добавку для улучшения текучести топлива в морозы разработали ученые Сургутского государственного университета по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в департаменте внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа.
В основе добавки лежат лесопромышленные отходы. Ее задача — не дать кристаллам парафина слипнуться в комья, которые перекрывают подачу топлива в морозы. Эффективность проверяют в климатической камере, имитирующей условия Крайнего Севера. Модельные испытания подтверждают: топливо с добавкой выдерживает экстремально низкие температуры, которые обычный дизель не переживет.
«Присадка влияет на алканы: предотвращает их слипание, образование длинных цепей, которые способствуют помутнению топлива. Это можно сравнить со снежинками, которые падают и слипаются в один огромный комок», — подчеркнула аспирант Сургутского государственного университета Ксения Закирова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.