Ростовская область не вошла в топ-50 регионов России по уровню зарплат в ведущих отраслях

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область заняла 54-е место в рейтинге субъектов РФ по уровню средних заработных плат в ведущих отраслях экономики за 2025 год. Об этом говорится в проведенном исследовании РИА «Новости».

Так, в донском регионе самой высокооплачиваемой отраслью стали финансовые услуги. Средняя зарплата здесь достигла 111 тысяч рублей в месяц.

Соседний Краснодарский край занял в рейтинге 25-е место, существенно опередив Ростовскую область. На Кубани лидером по уровню оплаты труда стала IT-сфера, где средняя зарплата составила 155 тысяч рублей.

В число наиболее прибыльных отраслей в России в 2025 году вошли финансовые услуги, IT, добыча нефти и газа, транспортное машиностроение, энергетика, металлургия, добыча руд и химическая промышленность.

