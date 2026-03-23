Ростовская область не вошла в топ-50 регионов России по уровню зарплат в ведущих отраслях

Ростовская область заняла 54-е место в рейтинге субъектов РФ по уровню средних заработных плат в ведущих отраслях экономики за 2025 год. Об этом говорится в проведенном исследовании РИА «Новости».
Так, в донском регионе самой высокооплачиваемой отраслью стали финансовые услуги. Средняя зарплата здесь достигла 111 тысяч рублей в месяц.
Соседний Краснодарский край занял в рейтинге 25-е место, существенно опередив Ростовскую область. На Кубани лидером по уровню оплаты труда стала IT-сфера, где средняя зарплата составила 155 тысяч рублей.
В число наиболее прибыльных отраслей в России в 2025 году вошли финансовые услуги, IT, добыча нефти и газа, транспортное машиностроение, энергетика, металлургия, добыча руд и химическая промышленность.
