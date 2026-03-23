Медведи проснулись в зоопарке Нижнего Новгорода 23 марта

Медведи вышли из спячки в нижегородском зоопарке «Лимпопо». К 23 марта, во Всемирный день медведя, проснулся гималайский медведь Моган. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
Всемирный день медведя связан с пробуждением косолапых после долгой спячки. Бурые медведи Ляля и Балу в зоопарке проснулись раньше всех (во Всемирный день полярного медведя). Сотрудники «Лимпопо» отметили, что в прошлом году пробуждение косолапых пришлось на 6 марта.
