Медведи проснулись в зоопарке Нижнего Новгорода 23 марта

Гималайский медведь Моган вышел из спячки ко Всемирному дню медведя.

Медведи вышли из спячки в нижегородском зоопарке «Лимпопо». К 23 марта, во Всемирный день медведя, проснулся гималайский медведь Моган. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Всемирный день медведя связан с пробуждением косолапых после долгой спячки. Бурые медведи Ляля и Балу в зоопарке проснулись раньше всех (во Всемирный день полярного медведя). Сотрудники «Лимпопо» отметили, что в прошлом году пробуждение косолапых пришлось на 6 марта.

На днях к ним присоединился Моган, гималайский медведь.

Ранее сообщалось, что стадо одичавших кабанов наводит страх на село в Лукояновском округе.