Нижегородский суд рассмотрит иск о банкротстве бизнесмена Аржанова

Дмитрий Аржанов, который в 2014 году входил в список богатейших людей России по версии Forbes, с 2020 года находится под следствием. В настоящее время Тверской райсуд Москвы рассматривает уголовное дело в отношении него и других топ-менеджеров энергосбытового холдинга. Их обвиняют в хищении 14,5 млрд рублей у ПАО «Россети», однако подсудимые свою вину не признают.