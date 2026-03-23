Нижегородский суд рассмотрит иск о банкротстве бизнесмена Аржанова

В Арбитражный суд Нижегородской области поступило заявление о признании предпринимателя Дмитрия Аржанова банкротом. Как следует из картотеки суда, истцом выступает ООО «НЭС» — энергоснабжающая компания, которая ранее фигурировала в финансовых схемах группы «ТНС энерго». Сумма исковых требований к бизнесмену составляет 200 млн рублей.
Дмитрий Аржанов, который в 2014 году входил в список богатейших людей России по версии Forbes, с 2020 года находится под следствием. В настоящее время Тверской райсуд Москвы рассматривает уголовное дело в отношении него и других топ-менеджеров энергосбытового холдинга. Их обвиняют в хищении 14,5 млрд рублей у ПАО «Россети», однако подсудимые свою вину не признают.
Параллельно с судебными тяжбами продолжается реализация имущества бизнесмена для погашения долгов. Так, на торги повторно выставлен его арестованный особняк в деревне Новая у Гребного канала. Лот, включающий два дома и земельный участок, оценен в 51,9 млн рублей. Ранее аукцион уже пытались провести в 2025 году, но тогда процедура была приостановлена из-за следственных действий.