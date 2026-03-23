«Роев Ручей» признан лучшим в продвижении в информационном пространстве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Парк флоры и фауны «Роев ручей» стал победителем краевого конкурса «Вдохновение» в номинации «Лучшее продвижение учреждения в информационном пространстве».
Также в рамках конкурса был отмечен музей «Мемориал Победы», который получил награду в номинации «Лучший городской музей».
Краевой конкурс «Вдохновение» проводится ежегодно с 2003 года среди муниципальных учреждений культуры и профильных образовательных организаций. Он направлен на развитие современных форм культурной работы, поддержку творческих инициатив и внедрение новых технологий в отрасли.
Учредителем конкурса выступает министерство культуры Красноярского края, организатором — Центр культурных инициатив.