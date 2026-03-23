Сложная операция в Красноярске спасла жизнь пациенту с раком печени

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице спасли жизнь 26-летнему мужчине с раком печени. Единственным шансом на выздоровление стала трансплантация органа — сложная операция, в которой участвовала большая команда врачей.
Пациент обратился за помощью летом 2025 года, когда у него нашли множественные опухоли в печени. Лечение химиотерапией только откладывало время до операции. Врачи определили, что единственным решением станет пересадка печени.
Когда в городе появился подходящий донор, начался срочный процесс подготовки. Донорская печень была изъята и доставлена в операционную, где уже ждал пациент. Операция длилась почти семь часов, проводилась с удалением лимфатических узлов из-за онкологического процесса. Объем кровопотери составил около 500 мл, часть которой была возвращена пациенту с помощью аппарата для реинфузии.
После операции мужчина быстро пришел в себя, однако на 10-й день возникло осложнение — небольшое внутреннее кровотечение. В экстренном порядке врачи провели лапароскопическую операцию, после чего состояние пациента стабилизировалось. Всего в стационаре он провел 15 дней, а затем был выписан домой с подробными рекомендациями.
Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно, функция пересаженной печени нормальная. Врачебное наблюдение продолжается, чтобы вовремя заметить возможный рецидив, рассказали в краевом минздраве.
16+