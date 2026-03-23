В Воронежской области остается разведенным один понтонный мост через реку Дон

На 23 марта в Воронежской области не осталось ни одного затопленного низководного моста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В то же время по-прежнему останется разведенными наплавной мост в Верхнемамонском районе через реку Дон у села Старая Калитва.
В ведомстве отмечают, что гидрологическая обстановка на территории области в норме. Продолжается подъем уровня воды на реках Дон (Гремячье +7 см, г. Лиски +7 см, г. Павловск +4 см), Битюг (г. Бобров +2 см) и Хопер (г. Новохоперск +4 см, г. Поворино +8 см), Ворона (г. Борисоглебск +1 см).
На реках Девица (с. Девица −30 см), Подгорная (г. Калач −6 см) и Воронежском водохранилище. (-1 см) уровень воды снижается. На реке Воронеж в районе Чертовиц — остается неизменным.