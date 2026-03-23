В деревне Русскинской в Югре состоялся праздник северной культуры

Праздник северной культуры прошел 21 марта в деревне Русскинской Ханты-Мансийского автономного округа по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в департаменте внутренней политики региона.
Оленеводы, рыбаки и охотники Сургутского района вышли на старт, чтобы показать скорость, силу и мастерство. Были организованы гонки на оленьих упряжках, бег в национальных костюмах, метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, национальная борьба и бег в традиционной одежде. Также работала ярмарка с изделиями местных мастеров и выступали фольклорные коллективы. Кроме того, гости могли попробовать блюда северной кухни.
«Праздники, фестивали и встречи дают участникам и гостям возможность познакомиться с культурой разных народов. Сургутский район, в котором представлены порядка 100 национальностей, такие мероприятия проводит регулярно. Ежегодно они собирают несколько десятков тысяч человек», — отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.