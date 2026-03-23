В деревне Русскинской в Югре состоялся праздник северной культуры

Оленеводы, рыбаки и охотники Сургутского района вышли на старт, чтобы показать скорость, силу и мастерство. Были организованы гонки на оленьих упряжках, бег в национальных костюмах, метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, национальная борьба и бег в традиционной одежде. Также работала ярмарка с изделиями местных мастеров и выступали фольклорные коллективы. Кроме того, гости могли попробовать блюда северной кухни.