Крупный таксопарк Минска с более чем 800 водителями попался на зарплате в конвертах и огромной неуплате налогов

В крупнейшем таксопарке в Минске платили зарплату в конвертах и уходили от уплаты налогов. Подробности рассказали в управлении по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома.
Так, правоохранители Минска пресекли преступную деятельность руководства одного из крупнейших в Беларуси таксопарков, где работают свыше 800 водителей.
Выяснилось, что директор, являющийся также и владельцем фирмы-перевозчика со своим помощником в 2024 и 2025 годах уклонялись от уплаты налогов. Для этого зарплату водителям они платили «в конвертах» под видом компенсации за используемый транспорт, а также расходов на якобы хозяйственные нужды. Также они занижали налогооблагаемую базу фиктивно увеличивая затрат на заправку автомобилей топливом. Проворачивать нелегальную схему организаторам помогали четыре менеджера и главный бухгалтер фирмы. Обналиченную сверхприбыль они потом тратили на покупку недвижимости.
Общая сумма неуплаченных налогов составила почти 800 тысяч белорусских рублей.
— Возбуждено уголовное дело. На имущество фигурантов, приобретенное за преступные доходы, наложен арест, — прокомментировали в МВД.
