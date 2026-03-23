Крупный таксопарк Минска с более чем 800 водителями попался на зарплате в конвертах и огромной неуплате налогов

Выяснилось, что директор, являющийся также и владельцем фирмы-перевозчика со своим помощником в 2024 и 2025 годах уклонялись от уплаты налогов. Для этого зарплату водителям они платили «в конвертах» под видом компенсации за используемый транспорт, а также расходов на якобы хозяйственные нужды. Также они занижали налогооблагаемую базу фиктивно увеличивая затрат на заправку автомобилей топливом. Проворачивать нелегальную схему организаторам помогали четыре менеджера и главный бухгалтер фирмы. Обналиченную сверхприбыль они потом тратили на покупку недвижимости.