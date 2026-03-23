29 районов находятся в зоне подтопления в Нижегородской области

Наиболее вероятный сценарий развития паводковой обстановки в этом году прогнозируется выше среднемноголетних значений в Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России на заседании КЧС.
Согласно прогнозам МЧС России, в зоне подтопления в регионе могут оказаться 29 районов, 18 низководных мостов и 21 участок дорог.
На время паводков в регионе создали оперативную группу, в которую вошли более 18 тысяч человек и свыше 4 тысяч единиц техники. Также спланированы эвакуационные мероприятия, подготовлено 429 машин и 136 единиц плавательных средств, а также 150 пунктов временного размещения населения.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как Нижегородская область готовится к предстоящему паводку.