В Калининграде стартовал фестиваль «Баховские дни»

Гостей встречают на острове Канта в Кафедральном соборе.

Источник: Комсомольская правда

Фестиваль «Баховские дни» открылся в Калининграде в Кафедральном соборе на острове Канта. Меропритяие стартовало с выступления ансамбля Олега Романенко Collegium Musicum, известногоисполнением кантат Иоганна Себастьяна Баха на исторических инструментах в лютеранском Соборе святых Петра и Павла в Москве.

Как рассказали организаторы, для Калининграда взяты были кантаты Баха, связанные с первым герцогом Пруссии Альбрехтом. Они ни разу не исполнялись в соборе со времен реставрации, сообщила художественный руководитель Острова Канта Вера Таривердиева.

В концерте участвовал весь исторически обусловленный состав инструментов, включая архилютню и клавесин, за органом был Мансур Юсупов.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте.