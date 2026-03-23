В Калининграде стартовал фестиваль «Баховские дни»

Фестиваль «Баховские дни» открылся в Калининграде в Кафедральном соборе на острове Канта. Меропритяие стартовало с выступления ансамбля Олега Романенко Collegium Musicum, известногоисполнением кантат Иоганна Себастьяна Баха на исторических инструментах в лютеранском Соборе святых Петра и Павла в Москве.
Как рассказали организаторы, для Калининграда взяты были кантаты Баха, связанные с первым герцогом Пруссии Альбрехтом. Они ни разу не исполнялись в соборе со времен реставрации, сообщила художественный руководитель Острова Канта Вера Таривердиева.
В концерте участвовал весь исторически обусловленный состав инструментов, включая архилютню и клавесин, за органом был Мансур Юсупов.
