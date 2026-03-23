В Чите прошел интенсив для руководителей учреждений соцобслуживания

Обучающий интенсив «Семьесбережение для практиков: перепрофилирование детских учреждений» состоялся в Чите в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
Мероприятие объединило более 60 руководителей государственных учреждений социального обслуживания региона. Они обсуждали эффективные методы работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а также современные практики сопровождения, направленные на сохранение ребенка в родной семье. Ключевая цель семинара — сопровождение руководителей в процессе перепрофилирования детских учреждений в семейно-ориентированные организации.
«Забайкальский край вошел в число 14 пилотных регионов страны, реализующих проект “Вызов”, направленный на профилактику социального сиротства в 2024 году. За короткий срок мы добились снижения числа лишений родительских прав на треть и сократили количество воспитанников в стационарах почти на 18 процентов. Желаю всем собравшимся плодотворной работы, новых знаний и успешного внедрения лучших семейно-ориентированных практик на местах», — отметила министр социальной и демографической политики Забайкальского края Вера Чипизубова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.