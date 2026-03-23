В красноярской Берёзовке планируют построить новый сквер

Красноярская мэрия планирует заняться благоустройством Берёзовки, ставшей частью краевого центра. Об этом рассказал на встрече с жителями поселка глава города Сергей Верещагин. В планах: поставить основные дороги микрорайона Няша в список обслуживания, обеспечить их отсыпку гранулятом; включить в перспективный план создание водопровода в поселке; на пересечении улиц Александра Матросова и Надежды Крупской, на месте заброшенного пустыря, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» благоустроить в этом году новый сквер; оценить возможность обустройства тротуара и освещения на ул. Железнодорожной. Добавим, более 300 вопросов задали красноярцы мэру на открытых встречах.