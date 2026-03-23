В Екатеринбурге пройдет этап конкурса дизайна адаптивной одежды

Одна из участниц, Наталья Истомина, создала свою коллекцию, основываясь на личном опыте пребывания в госпиталях. Она сопровождала сына после тяжелого ранения. В ее коллекцию вошел спортивный костюм, у которого боковые швы имеют застежки на липучках или молниях. Это удобно как при одевании, так и для использования с аппаратами Илизарова или протезами. Другая участница, Екатерина Соколова, создала толстовку для бойцов с ранениями верхних конечностей. Второй рукав толстовки отсутствует, чтобы ее можно было удобно надевать человеку с ранением левой или правой руки.