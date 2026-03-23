В Екатеринбурге пройдет этап конкурса дизайна адаптивной одежды

Окружной этап международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях» будет проводиться в Екатеринбурге с 13 по 17 апреля в ходе соревнований «Кубок защитников Отечества». Проведение таких мероприятий отвечает задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Одна из участниц, Наталья Истомина, создала свою коллекцию, основываясь на личном опыте пребывания в госпиталях. Она сопровождала сына после тяжелого ранения. В ее коллекцию вошел спортивный костюм, у которого боковые швы имеют застежки на липучках или молниях. Это удобно как при одевании, так и для использования с аппаратами Илизарова или протезами. Другая участница, Екатерина Соколова, создала толстовку для бойцов с ранениями верхних конечностей. Второй рукав толстовки отсутствует, чтобы ее можно было удобно надевать человеку с ранением левой или правой руки.
«Конкурс “На крыльях” — это не только уникальная инициатива в сфере инклюзии, но и важная часть комплексной работы фонда. Развивая индустрию адаптивной моды, создавая удобную, функциональную и стильную одежду для наших героев, мы даем им возможность ощущать уверенность в себе и собственных силах», — подчеркнула председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.