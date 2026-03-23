В Железногорске семерых участников ОПГ отправили в колонию за вымогательство (видео)

В Железногорске огласили приговор семерым участникам организованной преступной группы, обвиняемым в присвоении и вымогательстве. Об этом рассказали в пресс-службе краевой полиции.
По данным следствия, в период с 2017 по 2023 годы злоумышленники совершили пять эпизодов вымогательства у жителей закрытого города. Они получали информацию о долгах железногорцев, представлялись правоохранителями, а затем под угрозой и с применением насилия требовали у людей деньги.
Кроме того, летом 2017 года участники ОПГ незаконно присвоили вверенный им автомобиль «Хонда Аккорд» стоимостью 800 тыс. рублей и распорядились им по собственному усмотрению.
Задержали лжеправоохранителей сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов спецназа Управления Росгвардии.
В отношении семерых мужчин возбудили уголовные дела по по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство» и по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Всех участников организованной группы заключили под стражу на время следствия. Для возмещения материального ущерба на денежные средства обвиняемых был наложен арест.
Рассмотрев собранные следователями доказательства, Железногорский городской суд Красноярского края признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 8 до 14 лет.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.