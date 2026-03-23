Красноярские автомобилисты жалуются на разбитые после зимы дороги

Красноярские дороги весной превратились в полосу препятствий.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске автомобилисты жалуются на разбитые после зимы дороги — снег растаял, и все проблемные участки оголились. В разговоре с журналистами sibnovosti.ru координатор проекта «Народный фронт. Дороги» выделил ключевые факторы, которые повлияли на разрушение асфальта в городе.

— Да, ям действительно много. Это, прежде всего, получается из-за того, что в этом году у нас были температурные качели: то тепло, то холодно, — говорит Евгений Рец.

Специалисты считают, что не все подрядчики соблюдали технологии укладки асфальта, особенно вокруг колодцев.

— Ну и, конечно, само качество асфальтобетонной смеси тоже говорит о том, что оно до конца не соответствует нашим условиям, — добавил он.

Глава Красноярска Сергей Верещагин в своих социальных сетях уже поручил дорожникам усилить работу по ликвидации ям. К работам приступят при благоприятной погоде.

