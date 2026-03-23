Новый уровень движения товаров в ЕАЭС обеспечит общий биржевой рынок

АСТАНА, 23 мар — Sputnik. Общий биржевой рынок товаров ЕАЭС обеспечит качественно новый уровень их движения, заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович.
«Создание единого биржевого рынка призвано стать действенным инструментом реагирования на современные экономические вызовы. По сути, это позволит перейти на качественно новый уровень обеспечения свободы движения товаров в рамках ЕАЭС. Обращаться на общем биржевом рынке Союза должны товары, составляющие основу экономик наших стран», — подчеркнул он.
В Евразийском экономическом союзе начали формировать общий биржевой рынок товаров, напомнио представитель комиссии. По словам Ермоловича, пока проект предусматривает мероприятия до 2030 года.
Максим Ермолович на пленарном заседании Х Международного форума «Биржевой товарный рынок» также рассказал, что на 2026−2027 годы намечены разработка и принятие основных регулирующих документов, касающихся рынка.
В 2029 году планируется провести имитационные торги. После этого и появления соответствующей инфраструктуры начнётся создание системы индикаторов.
При этом основным вопросом будет формирование перечня товаров, торгуемых на общем биржевом товарном рынке Союза.