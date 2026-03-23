У волгоградцев частично заработали личные аккаунты в Telegram

Жители Волгоградской области сообщают, что 23 марта у них после вынужденного «простоя» вновь стали открываться личные аккаунты в Telegram. У некоторых мессенджер заработал даже без VPN. Напомним, на прошлой неделе волгоградцы лишились доступа в личные аккаунты. Текстовые сообщения еще проходили, а вот видео и фото фактически не загружались.

Судя по всему, Роскомнадзор ослабил блокировку Telegram. Как следует из опубликованных в сети графиков, она упала до 55%. Тогда как на прошлой неделе она оценивалась в 80%.

Ранее сообщалось о начале блокировки Telegram Роскомнадзором. В качестве причин называлось увеличение количества мошеннических действий в мессенджере, а также отказ со стороны мессенджера выполнять требования российского законодательства.