Министр ЖКХ Ростовской области сообщила о пожаре на мусорном полигоне

На полигоне твердых бытовых отходов в станице Багаевская произошло возгорание отходов, сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.
Объект расположен в трех километрах восточнее станицы. На месте было зафиксировано задымление с очагом горения площадью около 50 квадратных метров.
В настоящее время открытое пламя ликвидировано. Силами компании «Экоград-Н» ведется пересыпка участка тления грунтом. К работам привлечено семь единиц специализированной техники — бульдозер, экскаваторы, погрузчики и самосвалы.
Завершить все работы планируется 25 марта.
Ранее власти сообщали о ликвидации возгорания на свалке в Шахтах.