Калининградка стала чемпионкой России по настольному теннису

Наталья Потапенко стала победительницей в женском парном разряде.

Калининградка Наталья Потапенко стала чемпионкой России по настольному теннису для лиц с ПОДА, который прошел в Магнитогорске. Как сообщает пресс-служба областного минспорта, соревнования собрали 150 спортсменов из 33 регионов РФ. Калининградка вместе со своей напарницей обыграли всех соперников и уверенно заняли первое место. А вот в лично зачете до медали не хватило чуть-чуть.

Отметим, в 2024 году на аналогичном турнире в паре с Галиной Гороховатченко из Татарстана наша землячка становилась чемпионкой страны. В прошлом году повторить успех помешала травма. В этом сложилось все.