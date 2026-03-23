Калининградка стала чемпионкой России по настольному теннису

Калининградка Наталья Потапенко стала чемпионкой России по настольному теннису для лиц с ПОДА, который прошел в Магнитогорске. Как сообщает пресс-служба областного минспорта, соревнования собрали 150 спортсменов из 33 регионов РФ. Калининградка вместе со своей напарницей обыграли всех соперников и уверенно заняли первое место. А вот в лично зачете до медали не хватило чуть-чуть.