В селе Крым под Ростовом горит склад на площади 1000 квадратов

В Мясниковском районе 60 спасателей тушат пожар в промзоне.

Источник: Комсомольская правда

В селе Крым Мясниковского района произошел пожар на складе, предназначенном для хранения горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.

Известно, что огнем охвачено три здания, общая площадь горения составляет 1000 квадратных метров.

Как добавили в ведомстве, тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой. И существует угроза распространения огня на соседние строения.

— На месте задействовано порядка 60 человек и 17 единиц специализированной техники, — сказано в сообщении.

