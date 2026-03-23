Утки вернулись в Хабаровск и обосновались в промоинах на Амуре

В Хабаровске горожане 23 марта заметили первых уток на Амуре. Птицы уже обосновались в многочисленных полыньях и активно плавают среди льда, пишут жители в соцсетях.
Лёд на реке пока держится, ледохода нет, но весь покров сильно изъеден. Повсюду видны широкие и узкие полыньи с открытой водой, где утки находят себе место. По наблюдениям горожан, в одной из таких промоин возле набережной стадиона имени Ленина сегодня сидело около десятка птиц.
Несмотря на ночные морозы, весна уверенно наступает — днём температура в краевой столице поднимается выше нуля, лёд тает и трескается, появляются новые участки открытой воды. Утки используют эти полыньи как временные стоянки на пути к северу.
Сейчас птицы кормятся в основном водными беспозвоночными, мелкой рыбой и семенами водных растений, которые ещё доступны в незамерзающих участках.