Красноярск скоро пропылесосят — «божьих коровок» готовят к работе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С наступлением более теплой погоды в Красноярске начинается подготовка коммунальной техники к весеннему сезону уборки. В настоящее время крупные дорожные пылесосы проходят техническое обслуживание, чтобы при первых благоприятных условиях выйти на городские улицы.
Речь идет о так называемых «Фантах» — так в городе прозвали специализированные машины Bucher CityFant. Эти крупные коммунальные агрегаты легко узнаваемы благодаря яркой окраске, напоминающей божьих коровок.
«Фанты» предназначены для комплексной очистки дорожного покрытия. Система их работы сочетает несколько этапов: поверхность сначала смачивается водой, что позволяет минимизировать образование пыли, затем вращающиеся щетки тщательно вычищают загрязнения, а мощный вакуумный раструб втягивает мусор в специальный бункер.
По эффективности такие машины значительно превосходят ручную уборку — в среднем за одну смену один дорожный пылесос способен собрать более шести кубометров мусора.