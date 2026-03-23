Двое детей пострадали в ДТП на встречной полосе в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Емельяновском районе за сутки произошли две аварии, в которых пострадали дети.
Первая авария случилась накануне утром на дороге «Верхняя Бирюса — Ибрюль». 66-летний водитель Mazda Demio не справился с управлением, врезался в отбойник и выехал на встречку, где столкнулся с Volvo. После удара машина съехала в кювет. В ДТП пострадали сам водитель и годовалый ребенок. Малыш был госпитализирован.
Вторая авария произошла днем на обходе Красноярска (Р-255 «Сибирь»). 40-летняя женщина на Nissan выехала на встречку и столкнулась с Toyota. Пострадали водитель Toyota и 12-летний мальчик-пассажир, который был пристегнут. Подростка также увезли в больницу.
Оба водителя теперь получат административное наказание: штраф до 7 500 рублей или лишение прав на срок до шести месяцев, сообщает МВД по краю.
