В Ермекеевском районе Башкирии прошла агрономическая конференция

Агрономическая конференция состоялась в Ермекеевском районе Республики Башкортостан в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в районной администрации.
Участниками стали руководители сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, главы сельских поселений, представители науки и торговых компаний, работающих в агропромышленной сфере. Они обсудили актуальные вопросы, касающиеся тактики и стратегии предстоящей посевной кампании. Кроме того, были определены планы и задачи на предстоящий сельскохозяйственный год.
Также доктор сельскохозяйственных наук, профессор Башкирского государственного аграрного университета Игорь Кузнецов разработал научные рекомендации по проведению весенне-полевых работ и ухода за посевами в 2026 году в Ермекеевском районе. В завершение конференции выступил представитель компании «Башфунгицид». Он рассказал о технологии возделывания рапса и применение агродронов в сельском хозяйстве.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.