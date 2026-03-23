В Ермекеевском районе Башкирии прошла агрономическая конференция

Участники обсудили предстоящий сельскохозяйственный год.

Агрономическая конференция состоялась в Ермекеевском районе Республики Башкортостан в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в районной администрации.

Участниками стали руководители сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, главы сельских поселений, представители науки и торговых компаний, работающих в агропромышленной сфере. Они обсудили актуальные вопросы, касающиеся тактики и стратегии предстоящей посевной кампании. Кроме того, были определены планы и задачи на предстоящий сельскохозяйственный год.

Также доктор сельскохозяйственных наук, профессор Башкирского государственного аграрного университета Игорь Кузнецов разработал научные рекомендации по проведению весенне-полевых работ и ухода за посевами в 2026 году в Ермекеевском районе. В завершение конференции выступил представитель компании «Башфунгицид». Он рассказал о технологии возделывания рапса и применение агродронов в сельском хозяйстве.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.