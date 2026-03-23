Госавтоинспекция Пермского края запускает акцию «Спасибо Инспектор»

В честь 90 летия ведомства прикамцам предлагают рассказать историю помощи от сотрудника ГИБДД.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Пермского края отмечает 90-летний юбилей и запускает акцию «Спасибо Инспектор». Жителей Прикамья приглашают принять участие и поделиться историями, в которых сотрудники ГИБДД оказали помощь на дороге или во время повседневной службы.

Чтобы стать участником для начала необходимо ознакомиться с положением о проведении интернет акции и ее требованиями. Затем нужно опубликовать свою историю на личной странице во «ВКонтакте», добавив хештег #СпасибоИнспектор и упоминание Госавтоинспекции (@gibdd_59).

Также стоит подписаться на официальный аккаунт Госавтоинспекции Пермского края во «ВКонтакте» и на телеграм канал ведомства. Для поддержки инициативы можно поделиться публикацией с друзьями.

Акция продлится до 1 октября 2026 года. Инициатива направлена на формирование культуры взаимоуважения и поддержки на дорогах страны и Пермского края.