Госавтоинспекция Пермского края запускает акцию «Спасибо Инспектор»

Госавтоинспекция Пермского края отмечает 90-летний юбилей и запускает акцию «Спасибо Инспектор». Жителей Прикамья приглашают принять участие и поделиться историями, в которых сотрудники ГИБДД оказали помощь на дороге или во время повседневной службы.
Чтобы стать участником для начала необходимо ознакомиться с положением о проведении интернет акции и ее требованиями. Затем нужно опубликовать свою историю на личной странице во «ВКонтакте», добавив хештег #СпасибоИнспектор и упоминание Госавтоинспекции (@gibdd_59).
Также стоит подписаться на официальный аккаунт Госавтоинспекции Пермского края во «ВКонтакте» и на телеграм канал ведомства. Для поддержки инициативы можно поделиться публикацией с друзьями.
Акция продлится до 1 октября 2026 года. Инициатива направлена на формирование культуры взаимоуважения и поддержки на дорогах страны и Пермского края.