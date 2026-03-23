Все оттенки белого: в Красноярске откроется выставка «Цвет соло. Белый»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 25 марта в Галерее сибирского искусства «В центре Мира» в Красноярске откроется выставка «Цвет соло. Белый», продолжающая цикл проектов, посвященных исследованию цвета.
Экспозиция станет продолжением прошлогодней выставки, посвященной синему цвету. В новом проекте белый рассматривается как художественная и философская категория — от образов сибирского ландшафта до актуальных практик современного искусства.
В выставке примут участие 25 авторов, которые представят более 40 работ. Куратор проекта — арт-менеджер Эльдар Валеев.
В программе открытия запланированы перформанс и встречи с художниками. Для гостей предусмотрена интерактивная часть, включая розыгрыш призов. Подробности можно узнать в социальных сетях галереи.
Вход свободный.
16+