Все оттенки белого: в Красноярске откроется выставка «Цвет соло. Белый»

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 25 марта в Галерее сибирского искусства «В центре Мира» в Красноярске откроется выставка «Цвет соло. Белый», продолжающая цикл проектов, посвященных исследованию цвета.

Экспозиция станет продолжением прошлогодней выставки, посвященной синему цвету. В новом проекте белый рассматривается как художественная и философская категория — от образов сибирского ландшафта до актуальных практик современного искусства.

В выставке примут участие 25 авторов, которые представят более 40 работ. Куратор проекта — арт-менеджер Эльдар Валеев.

В программе открытия запланированы перформанс и встречи с художниками. Для гостей предусмотрена интерактивная часть, включая розыгрыш призов. Подробности можно узнать в социальных сетях галереи.

Вход свободный.

16+