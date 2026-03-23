В Якутии прошла международная реверсная бизнес-миссия креативных индустрий

Международная реверсная бизнес-миссия с участием представителей креативных индустрий региона и зарубежных гостей проводилась 13−14 марта в Республике Саха (Якутия). Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Программа охватывала различные тематические площадки: кино, моду и геймдев. Кроме того, состоялась презентация иностранных представителей — именно они выступают главными «целевыми покупателями» идей и продуктов в рамках реверсной бизнес-миссии. Среди них гости из Белоруссии, Монголии, Казахстана, Турции и Китая. Также ведущие бренды и дизайнеры Якутии представили свои коллекции на модном показе.
«Такие встречи — это не просто переговоры. Это возможность вписать якутские бренды и творческие продукты в глобальный контекст, показать миру нашу уникальную культуру через современные форматы. Креативная экономика — визитная карточка Якутии. Кино, которое смотрят за рубежом, игры, созданные нашими разработчиками, мода, переосмысливающая национальные коды, — все это уже вписано в глобальный контекст. Наша задача — сделать этот экспорт системным», — отметил министр по внешним связям и делам народов Якутии Гаврил Кириллин.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.