Нижегородцам напомнили, куда нужно сдавать клеща на исследование

Сезон активности клещей в регионе уже начался.

Источник: Время

В случае присасывания клеща нужно оперативно сдать его в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии, сообщил представитель регионального Минздрава Алексей Никонов в своем телеграм-канале «Бокал прессека».

В Нижнем Новгороде лаборатории расположены по следующим адресам:

ул. Кулибина, 11б (время работы: с понедельника по четверг — с 09:00 до 16:00, перерыв — с 12:00 до 13:00, пятница — с 09:00 до 13:00); пр. Ильича, 3 (время работы: с понедельника по четверг — с 08:00 до 14:00, перерыв — с 12:00 до 13:00, пятница — с 09:00 до 12:00); ул. Луначарского, 4 (время работы: с понедельника по четверг — с 08:00 до 14:00, перерыв — с 12:00 до 13:00, пятница — с 09:00 до 12:00).

Также сдать клеща на исследование можно на Бору (ул. Плеханова, 1; тел.: 8 (83159) 6−38−48), в Дзержинске (пр. Дзержинского, 19а; тел.: 8 (8313) 22−40−37), Кстове (ул. Талалушкина, 11; тел.: 8 (83145) 2−25−00) и Шахунье (ул. Революционная, 32; тел.: 8 (83152) 2−73−20).

«Поместите клеща в герметичную емкость с небольшим кусочком влажной ваты и доставьте в лабораторию как можно скорее», — говорится в сообщении.

Напомним, что четырехлетний житель Ворсмы подцепил клеща.