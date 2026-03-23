Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области с 1 апреля отменят несколько пригородных маршрутов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта, ФедералПресс. С начала апреля в регионе перестанут ходить пригородные поезда между Нижним Тагилом и Качканаром, Богдановичем и Рефтинской, а также на участках Рефтинская — Алапаевск, Нижняя Тура — Верхотурье и Каменск-Уральский — Нижняя. Информацию обэтом опубликовала Свердловская пригородная компания.

Источник: Алексей Смышляев/ТАСС

«Решение согласовало региональное Министерство транспорта, которое компенсирует часть издержек железнодорожников. Ранее по такой же схеме отменили электрички из Качканара — местные жители пожаловались, что остались без транспортного сообщения: после запуска “Ласточки” большинство междугородних автобусных маршрутов отменили», — отмечает «Уральский меридиан».

Власти пояснили, что отмена коснется только нерентабельных маршрутов, где загрузка поездов не превышала 1%. Чиновники обещали следить за ситуацией и, если потребуется, организовать дополнительные автобусные рейсы.