В Свердловской области с 1 апреля отменят несколько пригородных маршрутов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта, ФедералПресс. С начала апреля в регионе перестанут ходить пригородные поезда между Нижним Тагилом и Качканаром, Богдановичем и Рефтинской, а также на участках Рефтинская — Алапаевск, Нижняя Тура — Верхотурье и Каменск-Уральский — Нижняя. Информацию обэтом опубликовала Свердловская пригородная компания.