В центре Перми в аренду за 8 миллионов сдаётся бизнес-центр «Ленком»

Здание площадью 4,5 тысячи квадратных метров имеет 7 этажей.

Бизнес-центр «Ленком» на Комсомольском проспекте, 28А сдаётся в аренду за 8 миллионов рублей в месяц, заметил «Ъ-Прикамье».

Предложение аренды опубликовано на популярном сайте объявлений. Как пояснили «Ъ-Прикамье» представители владельца, решение связано с истечением сроков договоров у ряда нынешних арендаторов.

Бизнес-центр построили в 2016 году. Его собственник — пермский бизнесмен, экс-депутат Законодательного собрания Александр Флегинский. Сейчас в здании работают 15 организаций: кафе, офисы, медицинский центр «32 Практика» и редакция РБК Пермь.

Напомним, что Александру Флегинскому также принадлежит площадка на четвёртом этаже торгово-развлекательного комплекса «Колизей-Синема», где ранее располагался кинотеатр Very Velly. Сейчас на его месте строят центр ракеточных видов спорта.