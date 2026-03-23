Жильё, деньги, земля. Какие выплаты положены семьям в Татарстане в 2026 году

Выплаты при рождении ребёнка в 2026 году.
В 2026 году в республике продолжают действовать федеральные и региональные меры поддержки. Размер многих выплат привязан к прожиточному минимуму, который ежегодно индексируется. С 1 января 2026 года в Татарстане установлены следующие величины:
- на душу населения — 16 098 рублей;
- для трудоспособного населения — 17 547 рублей;
- для пенсионеров — 13 844 рубля;
- для детей — 15 615 рублей.
1. Материнский капитал
С 1 февраля 2026 года размер маткапитала проиндексирован:
- на первого ребёнка — 728,9 тыс. рублей;
- на второго — 234,3 тыс. рублей (доплата, если первый уже получен);
- на последующих детей, если право на выплату не возникало ранее, — 963,2 тыс. рублей.
Сертификат можно использовать на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери, а также на ежемесячные выплаты на второго ребёнка до 1,5 лет при низком доходе семьи.
2. Единовременное пособие при рождении ребёнка
Положено всем матерям независимо от трудового статуса. В 2026 году его размер — 28,4 тыс. рублей. Если оба родителя не работают, выплату оформляют через Социальный фонд.
3. Пособие по беременности и родам («декретные»)Выплачивается только работающим женщинам и студенткам очной формы обучения.
- для работающих: 100% среднего заработка за два предыдущих года;
- для студенток: 100% прожиточного минимума в регионе.
Минимальная сумма пособия в 2026 году — 124,7 тыс. рублей, максимальная — 955,8 тыс. рублей. Длительность отпуска: 140 дней (обычные роды), 156 дней (осложнённые), 194 дня (многоплодная беременность).
4. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет
Составляет 40% от среднего заработка за последние два года. Минимальная сумма — 10,8 тыс. рублей, максимальная — 83,02 тыс. рублей. Оформить выплату может не только мать, но и отец, бабушка или дедушка, фактически ухаживающие за ребёнком. Получатель может работать на неполную ставку или удалённо.
5. Единое пособие (для семей с низкими доходами)
Назначается беременным, вставшим на учёт до 12 недель, и семьям с детьми до 17 лет. Размер выплаты — 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума (15 615 рублей). Условие: среднедушевой доход семьи не превышает прожиточного минимума на душу населения.
Региональные выплаты и льготы в Татарстане.
1. Выплата для молодых сельских жительниц.
Женщины в возрасте до 25 лет, постоянно проживающие в сельской местности не менее трёх лет, при рождении первого ребёнка получают 50 тыс. рублей.
2. Выплата за третьего и последующих детей в сельской местности.
Женщины в возрасте до 29 лет, проживающие в селе не менее трёх лет, при рождении третьего и последующего ребёнка получают 100 тыс. рублей.
3. Единовременная выплата студенткам.
Беременные студентки очной формы обучения при сроке не менее 12 недель могут получить 100 тыс. рублей. Выплата назначается при постановке на учёт в государственной медицинской организации и постоянном проживании в Татарстане.
4. Дополнительные районные выплаты.
Апастовский район: за третьего и последующего ребёнка — 30 тыс. рублей, за четвёртого и последующего — 200 тыс. рублей.
Мамадышский район: при рождении ребёнка — 10 тыс. рублей, для семей участников СВО — 20 тыс. рублей.
Льготы для многодетных семей.
Статус многодетной семьи в Татарстане присваивается бессрочно. Льготы действуют до достижения старшим ребёнком 18 лет (или 23 лет при очном обучении).
1. Жилищно-коммунальные льготы.
Компенсация 30% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг (в пределах социальной нормы площади и нормативов потребления). Для домов без центрального отопления — 30% стоимости топлива.
2. Транспортная поддержка.
Ежемесячная выплата 400 рублей на проезд для учащихся школ и студентов колледжей до 23 лет (при очном обучении).
3. Бесплатные лекарства.
Детям до 6 лет из многодетных семей лекарства предоставляются бесплатно по рецепту врача (при условии среднедушевого дохода ниже прожиточного минимума).
4. Компенсация за детский сад.
- 50% родительской платы — на второго ребёнка;
- 70% — на третьего и последующих детей;
- 100% — если доход ниже прожиточного минимума.
5. Компенсация за обучение в колледже.
30% от стоимости обучения на ребёнка до 18 лет (или до 23 лет при очной форме).
6. Единовременное пособие при рождении тройни.
10 тыс. рублей на каждого ребёнка.
7. Ежемесячное пособие по уходу за тройней до 1,5 лет.
1 тыс. рублей на каждого ребёнка (дополнительно к федеральному пособию).
8. Земельные участки.
Многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут получить бесплатный земельный участок (от 0,06 до 0,2 га). В Казани и Набережных Челнах вместо участка можно выбрать 200 тыс. рублей.
9. Выплата на погашение ипотеки.
450 тыс. рублей предоставляется семьям, в которых третий или последующий ребёнок родился в период с 1 января 2019 года. Средства направляются на погашение ипотечного кредита.
Меры поддержки для семей с пятью и более детьми.
1. Ежемесячное пособие.
Выплачивается семьям, где есть пять и более детей до 18 лет, а также:
- один из родителей (или ребёнок) имеет инвалидность;
- среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.
Размер пособия — разница между прожиточным минимумом и фактическим доходом семьи на каждого члена.
2. Бесплатное жильё.
Семьи с пятью и более детьми, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий (менее 18 кв. м на человека), могут получить квартиру в домах Госжилфонда.
Семейная налоговая выплата (новая программа с 1 июня 2026 года).
Семьи с двумя и более детьми (до 18 лет или до 23 лет при очном обучении) могут вернуть 7% от уплаченного НДФЛ. Условие: среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума (в Татарстане — около 24 тыс. рублей). Заявление принимается с 1 июня по 1 октября.
Как оформить выплаты и льготы.
Заявления можно подать через:
- портал «Госуслуги» (быстрее всего);
- МФЦ (если нужна личная подача оригиналов);
Социальный фонд России (СФР) (по вопросам маткапитала и пенсий).
Основной пакет документов:
- паспорта родителей;
- свидетельства о рождении всех детей;
- СНИЛС всех членов семьи;
- реквизиты карты «Мир»;
- справки о доходах за последние 12 месяцев (для пособий, зависящих от дохода).
Совет: проверяйте статус заявлений в личном кабинете на «Госуслугах». Если ведомству потребуются дополнительные документы, их нужно предоставить оперативно, чтобы не затягивать выплаты.
Другие формы поддержки.
1. Социальная ипотека.
Молодые семьи (один из супругов до 35 лет) могут оформить ипотеку под 7% годовых. При рождении каждого ребёнка в период действия договора государство списывает 200 тыс. рублей долга (но не более остатка).
2. Услуга «Социальная няня».
Бесплатная услуга для молодых семей до 30 лет, где родители учатся очно. Няня помогает с ребёнком от 6 месяцев до 3 лет два раза в неделю по 4 часа.
3. Прокат предметов первой необходимости для новорожденных.
Многодетные родители до 30 лет, студенты-очники до 25 лет и одинокие родители могут получить бесплатно в прокат коляску, кроватку, ходунки, стульчик для кормления и другие вещи.
4. Ежемесячное пособие на ребёнка-инвалида.
С 1 февраля 2026 года размер выплаты — 10 тыс. рублей. Получать его могут неработающие родители, опекуны или другие лица, ухаживающие за ребёнком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы.
Полный перечень мер поддержки, условия получения и порядок подачи заявлений обновляются ежегодно. Актуальную информацию можно уточнить на официальных порталах Минтруда РТ, Социального фонда России и на «Госуслугах». Воспользуйтесь своим правом на государственную помощь — она создана для того, чтобы поддержать семьи в важные моменты жизни.