Пропавшего охранника с порванным ухом и родинкой на щеке ищут в Волгограде

Следователи Ворошиловского района Волгограда просят жителей помочь в поиске Олега Солонухи. Мужчина пропал еще в октябре 2025 года, и до сих пор его местонахождение неизвестно. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.
Как рассказали в следственном управлении, Олег Солонуха работал охранником на улице Азизбекова. Утром 13 октября прошлого года после окончания своей рабочей смены он спросил у коллеги, как добраться до пересечения улиц Череповецкой и Ардатовской. После этого ушел с работы и больше никто его не видел.
С того дня мужчина не появлялся дома и не выходил на связь с родными. При этом раньше он никогда не говорил, что собирается уезжать из Волгограда или менять место жительства.
Приметы пропавшего: рост около 165 см, славянская внешность, на правой щеке заметная крупная родинка, мочка правого уха надорвана, на левой ступне нет пальцев, зубы отсутствуют, глаза светлого цвета.
Следственные органы очень просят всех, кто владеет хоть какой-то информацией о том, где может находиться Олег Солонуха, куда он мог пойти или что с ним случилось, сообщить об этом. Позвонить можно по телефонам: 8 (8442) 93−10−75, 93−12−11, «112» или «02».