В Красноярском крае закрываются ледовые переправы. Март завершается, температура воздуха все чаще держится на плюсовых показателях, крепость льда снижается. Выезжать на него на транспорте уже рискованно. Перед тем, как установить запрещающие знаки у зимников, эксперты обследуют их и выносят решение.
Так сегодня, 23 марта, были закрыты две ледовые переправы. Одна в Ачинском муниципальном округе через реку Чулым на автодороге Ачинск — Причулымский в районе спасательной станции. Вторая — в Каратузском муниципальном округе через реку Амыл на участке 6−500 километре автодороги Каратузское — Старая Копь.
На сегодняшний день в крае остаются функционировать 114 ледовых переправ.