Смартфоны за год подешевели Калининградской области на 22%

регионе. В феврале по сравнению с январем подорожало 147 позиций, подешевело 126, цены на 14 товаров не изменились.
Лидером роста среди непродовольственных товаров стали обручальные кольца — плюс 7,28% за месяц. На втором месте ацетилсалициловая кислота (аспирин): +6,55%. Наручные часы прибавили в цене 5,99%, блузки для девочек школьного возраста — ровно 5%, таблетки от кашля амброксол — 4,99%.
Сильнее всего за месяц упали цены на смартфоны — минус 8,38%. Пелёнки для новорожденных стали дешевле на 5,47%, утеплённые мужские куртки — на 4,9%. Роботы-пылесосы потеряли в цене 4,82%, утеплённые комбинезоны для детей до года — 4,66%.
Годовая динамика демонстрирует резкий скачок цен на отдельные лекарства. Таблетки от кашля амброксол подорожали на 67,36%, назальные капли нафазолин — на 36,37%. Джемперы для школьников стали дороже на 26,73%, обручальные кольца — на 25,56%, дрова прибавили 25,51%.
Лидером снижения за 12 месяцев стали смартфоны: минус 22,37%. Автоматические стиральные машины подешевели на 18%, женские модельные кожаные туфли — на 14,28%. Двухкамерные холодильники стали доступнее на 12,09%, детские варежки и перчатки — на 10,76%.
В Калининградстате также отметили, что по одному непродовольственному товару цены за год не изменились.