Комсомольские железнодорожники мылись в душевых, заросших плесенью

В Комсомольске-на-Амуре Дальневосточная транспортная прокуратура заставила железнодорожников привести в порядок помещение для отдыха работников станции. После проверки там провели полноценный ремонт, сообщили в надзорном ведомстве.
Комсомольский-на-Амуре транспортный прокурор проверил санитарное состояние раздевалок и душевых для составителей поездов. Помещения оказались в плохом состоянии: на стенах разрослись грибок и плесень, сырость делала условия работы невыносимыми.
Прокуратура внесла представление начальнику Комсомольского центра организации работы железнодорожных станций Дальневосточной дирекции управления движением ОАО «РЖД». Руководство рассмотрело документ и оперативно организовало ремонт.
Теперь раздевалки и душевые полностью отремонтированы, плесень и грибок убраны, условия для отдыха и переодевания приведены в норму.
Дальневосточная транспортная прокуратура системно отстаивает трудовые права работников железной дороги — ранее Ванинский транспортный прокурор помог добиться ежегодного оплачиваемого отпуска помощнику машиниста тепловоза из эксплуатационного локомотивного депо «Советская Гавань».