Разработан прибор для измерения уровня заполнения резервуаров с нефтью

НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Инженеры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали прибор для измерения уровня нефтепродуктов в резервуарах, более компактный и дешевый по сравнению с импортными аналогами. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Как отмечает руководитель научно-исследовательской лаборатории техники эксперимента НГТУ Арсений Морозов, измерение уровня нефтепродуктов в резервуарах является непростой задачей. Процесс осложняется донными отложениями и наличием подтоварной воды, уровень которых также необходимо контролировать. До недавнего времени наиболее распространенным способом контроля было измерение с помощью специальной рулетки с грузом. Перед погружением в жидкую среду ленту протирают насухо и наносят специальную пасту, которая и позволяет выявить в резервуаре подтоварную воду. Для большей точности результата измерения ленту помещают в резервуар и поднимают несколько раз до совпадения показателей. Однако использование данного оборудования в зимнее время или в условиях Крайнего Севера затруднительно, подчеркивает эксперт.
«В рамках импортозамещения в научно-исследовательской лаборатории техники эксперимента НГТУ разработан прототип компактного переносного прибора для контроля заполнения резервуаров с нефтяными и химическими жидкостями. Он состоит из погружного датчика и блока индикатора, соединенных специальной лентой с миллиметровой разметкой и трехпроводной линией связи», — говорится в сообщении.
Преимущества прототипа.
Как отмечает ученый, основными преимуществами разработанного прототипа измерительного прибора является его компактность и стоимость по сравнению с импортными аналогами. При этом метрологические характеристики соответствуют наиболее популярным рулеткам одной из международных компаний-производителей. Как пояснил Морозов, погружной датчик у приборе содержит высокочастотный генератор ультразвуковых волн, датчик электропроводности и термодатчик. По сигналам с этих датчиков производится детектирование среды и измерение ее температуры. «Сигнал из датчика по трехпроводной линии передается в блок индикатора, который содержит ЖК-дисплей, звуковую и световую сигнализации, а также кнопки управления режимами. Каждой среде соответствуют уникальные звуковой и световой сигналы. Оператор опускает в резервуар с нефтепродуктами погружной датчик и по изменению в сигнализации визуально определяет границу раздела сред и записывает соответствующие показания с ленты», — приводит пресс-служба слова ученого.
Совместно с промышленным партнером на опытном производстве научно-исследовательской лаборатории университета изготовлена ограниченная партия рулеток. Рулетки были испытаны в условиях Крайнего Севера на промыслах ведущих нефтяных компаний России. Изделия прошли сертификацию, утвержден их тип, подготовлена конструкторская документация для серийного производства. «Разработка измерительного прибора и выпуск опытной партии выполнялись с привлечением студентов учебно-производственного центра при научно-исследовательской лаборатории техники эксперимента. Это позволило им приобрести практические навыки в области проектирования, производства, настройки и эксплуатации измерительного оборудования. Участие студентов в реальных разработках способствует подготовке квалифицированных кадров для отечественной электронной промышленности», — отметили в вузе.