Разработан прибор для измерения уровня заполнения резервуаров с нефтью

Как отмечает ученый, основными преимуществами разработанного прототипа измерительного прибора является его компактность и стоимость по сравнению с импортными аналогами. При этом метрологические характеристики соответствуют наиболее популярным рулеткам одной из международных компаний-производителей. Как пояснил Морозов, погружной датчик у приборе содержит высокочастотный генератор ультразвуковых волн, датчик электропроводности и термодатчик. По сигналам с этих датчиков производится детектирование среды и измерение ее температуры. «Сигнал из датчика по трехпроводной линии передается в блок индикатора, который содержит ЖК-дисплей, звуковую и световую сигнализации, а также кнопки управления режимами. Каждой среде соответствуют уникальные звуковой и световой сигналы. Оператор опускает в резервуар с нефтепродуктами погружной датчик и по изменению в сигнализации визуально определяет границу раздела сред и записывает соответствующие показания с ленты», — приводит пресс-служба слова ученого.