Дорожный провал устраняют на Нижней Лисихе в Иркутске

В Иркутске на улице 30-й Иркутской Дивизии специалисты устраняют провал на дороге. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, зимой подрядчик менял аварийный участок трубы возле дома на Байкальской, 234б/1, и после этого несколько раз подсыпал грунт.
— Сейчас началась весна, снег активно тает, вода постоянно вымывает землю, и на этом месте снова образовался провал, — пояснили в пресс-службе администрации.
23 марта рабочие засыпают яму и трамбуют грунт. На следующий день планируют уложить бетонные плиты. Полностью приведут территорию в порядок только тогда, когда установится стабильная плюсовая температура.
