Эксперты назвали отрасль с самой высокой зарплатой в Калининградской области

Самую высокую зарплату в Калининградской области получают специалисты сферы финансовых услуг. Такие данные исследования публикует РИА Новости.
Для составления рейтинга эксперты изучили средние зарплаты в разных отраслях регионов России. Специалисты проанализировали доход в сферах, где занято не менее 1% местных жителей.
По данным исследования, сотрудники сферы финансовых услуг в Калининградской области в среднем зарабатывают 132 тысячи рублей в месяц. С такими показателями регион оказался на 36 месте в списке.
Лидером рейтинга стала Сахалинская область. Там самой высокооплачиваемой стала отрасль добычи нефти и газа со средним доходом 328 тысяч рублей. В топ также вошли Москва (финансовые услуги — 310 тысяч) и Амурская область (химическая промышленность — 286 тысяч). В конце рейтинга оказались Чечня (сухопутный транспорт — 68 тысяч), Кабардино-Балкария и Ингушетия (госслужба — 67 и 61 тысяча соответственно).
Ранее Калининградская область заняла 34 место в рейтинге регионов по уровню и распределению дохода. По данным исследования, диапазон типовых зарплат составляет от 42 до 87 тысяч рублей. Доля работников с доходом больше 200 тысяч рублей — 3,2%. Меньше 45 тысяч рублей в месяц получает 29,7% жителей.