Эксперты назвали отрасль с самой высокой зарплатой в Калининградской области

Лидером рейтинга стала Сахалинская область. Там самой высокооплачиваемой стала отрасль добычи нефти и газа со средним доходом 328 тысяч рублей. В топ также вошли Москва (финансовые услуги — 310 тысяч) и Амурская область (химическая промышленность — 286 тысяч). В конце рейтинга оказались Чечня (сухопутный транспорт — 68 тысяч), Кабардино-Балкария и Ингушетия (госслужба — 67 и 61 тысяча соответственно).