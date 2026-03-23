В калининградском торговом центре военный оркестр устроил музыкальный флешмоб

Военный оркестр специального моторизованного полка Росгвардии и группа барабанщиц устроили музыкальный флешмоб в одном из торговых центров города.
В минувшее воскресенье, 22 марта, в холле здания военные музыканты под руководством дирижера майора Павла Марарова показали дефиле под хиты Олега Газманова. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Свидетелями концерта стали случайные посетители магазинов. Они с интересом наблюдали за выступлением росгвардейцев и снимали происходящее на видео.
Музыкальный флешмоб посвятили 10-летию Росгвардии и 215-летию формирования войск правопорядка.